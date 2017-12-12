Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 23 Aralık Cumartesi günü neoklasik "Fındıkkıran" balesini, down sendromlu izleyiciler için sahneleyecek.

İDOB, sosyal sorumluluk projelerine bu yıl Down Sendromu Derneği'ni ağırlayarak devam ediyor.

Geçen yıl görme engelli sanatseverlere "sesli betimleme" ile yılbaşı armağanı olarak sunulan neoklasik Fındıkkıran balesi, 23 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde down sendromlu izleyicileri konuk edecek.

Bale bölümü sanatçıları, Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan ve küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alan büyü-masal tarzı neoklasik Fındıkkıran bale eserinin librettosu Uğur Seyrek ve Işık Noyan, koreografi ve rejisi Uğur Seyrek imzası taşıyor. Eserin dekorunu İsmail Dede, kostümlerini de Serdar Başbuğ tasarladı.

Clara rolünde "İlke Kodal", "Fındıkkıran / Prens" rolünde Batur Büklü, "Drosselmeyer" rolünde M.Nuri Arkan, "Fare Kral" rolünde Egemen Kement ve diğer rollerde İstanbul Devlet Opera ve Balesi - Bale sanatçıları dans edecek.