Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcı Meral Ay “İlk defa yerel yapım şirketi, Anadolu’ya örnek olacak bir projeye imza atıyor. Çok heyecanlı ve mutluyum. Filmin galasını 8 Şubat’ta yapmayı hedefliyoruz” dedi. Yönetmen Oğuz Yalçın “Bu film benim için bir gönül işi oldu. G.Antep’te birkaç belgesel yapacağım” ifadelerini kullandı. Filmin başrol oyuncusu Ivana Sert ise filmde “Antep’in fıstığı” rolüne kendisinin layık görülmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Sert “Bu filmde bambaşka bir Ivana Sert var. Daha sade, masum bir Ivana karşınıza çıkacak” dedi. Senaryosunu Orhan Uslu’nun yazdığı filmde, Almanya’da doğup büyüyen ve dedesinden kalan mirası almak için Gaziantep’e gelen “Simge”nin (Ivana Sert) başına gelen komik olaylar anlatılacak.