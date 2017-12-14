Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun sözlerini yazdığı şarkıyı sanatçı Haluk Levent, Ayvalık’taki yangının izlerini silmek için yarın düzenlenecek fidan dikim töreninde seslendirecek. Eroğlu, geçtiğimiz ağustos ayında Balıkesir’in Ayvalık ilçesi “Şeytan Sofrası” mevkiinde “Cennet Koyu” olarak anılan bölgede orman yangını çıktığını hatırlattı. Türkiye’de yanan orman alanlarının başka bir amaçla kullandırılmadığını vurgulayan Eroğlu, yangında 20 hektar alanın zarar gördüğünü, yangından sonra hiç vakit kaybedilmeden araziyi yeniden ağaçlandırmak için çalışmaların başlatıldığını söyledi. Eroğlu, yangının izlerini silmek maksadıyla zarar gören sahaya 10 bin 250 fıstıkçamı, 10 bin kızılçam, 6 bin 100 kara servi ve 7 bin yeni akasya olmak üzere toplam 33 bin 350 bin fidanın dikileceğini aktardı. Ayvalık’taki yangın sonrası sanatçı Haluk Levent’le bir araya geldiklerini kaydeden Eroğlu, “Görüşmemizde kendisinin seslendirmesi için şarkı sözü yazabileceğimi söylemiştim. Şarkı sözlerimiz hazır. Sanatçımız bestelediği şarkımızı merasimde seslendirecek” dedi. Eroğlu, yazdığı sözlere Haluk Levent’in yaptığı besteyi, vatandaşlarla beraber ilk defa tören sırasında dinleyeceğini belirterek “Sözleri şimdi söylemeyeyim. Bana da vatandaşlara da sürpriz olsun” dedi.