Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye’nin Karatepe köyünde geleneksel yöntemlerle asırlık motifler kullanılarak dokunan kilimler, sonbaharda hasat edilen narın kabuğuyla renklendiriliyor.

Sonbaharda toplanan ve Çukurova’da kadınların elinde gıda olarak farklı şekillerde değerlendirilen narın kabuğundan da kilim dokumacılığında faydalanılıyor.

RENGİ DE DOĞAL, KENDİ DE

Karatepe köyünde köylü kadınların ürettiği dünyaca ünlü el dokuması Karatepe kilimleri, maharetli ellerde ağırlıklı nar kabuğunun yanı sıra diğer bitkilerin kök, yaprak ve çiçeklerinden kaynatarak elde edilen kök boyayla renklendirilmiş ipliklerle adeta sanat eserine dönüşüyor.

Kilimlerde kullandıkları sarı renk için narın toplanmasını bekleyen kadınlar, meyvenin kabuklarını bir süre güneş altında kuruttuktan sonra odun ateşinin üzerinde içi su dolu kazanlara koyarak kaynatıyor.

Kaynayan suyun içine doğal yollarla elde edilmiş yün iplikleri batırılarak bir süre bekleten kadınlar, doğal bir sarı renge bürünen yün iplikleri kurumaya bırakıyor.

Kuruduktan sonra ise köylü kadınların elinde ilmek ilmek işlenen yün iplikler sanat eseri kilimlere dönüşüyor.

ASIRLIK MOTİFLER

Karatepe Kilimleri Kooperatifi eğitmeni Ayşe Haksever, nar kabuğundan elde edilen sarı renk ve tonlarının dokumacılık için önem taşıdığını söyledi. Diğer ara renkler için de nar kabuğu ile bazı bitkileri karıştırdıklarını anlatan Haksever, “Karatepe kilimlerinin en önemli özelliğinin yüzde 100 yünden ve kök boyadan yapılmasıdır. Elde ettiğimiz doğal renkli ipliklerle el tezgahlarında yüzyıllar öncesine dayanan motiflerle kilimlerimizi dokuyoruz” diye konuştu.

Haksever, kooperatifin 45 yıldır faaliyet gösterdiğini, burada kadınların aile ekonomisine katkıda bulunduğunu belirterek dokunan kilimlerin Türkiye ve Avrupa ülkelerinde rağbet gördüğünü kaydetti.