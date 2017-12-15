Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F Sanat Galeri’de sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide 14 tuval üzeri yağlı boya, 5 tane de gravür ve sanatçı baskısı eser yer alıyor. Usta ressam Erbil, “İstanbul’a Bakış” sergisinin kendisi için hususi bir yerinin olduğunu söyledi. Sergide daha çok yakın zamanda yaptığı resimlerinin bulunduğunu aktaran Erbil, “Bunar,benim çizgimi, çizgisel ritmi, hareketi, titreşimi ve o titreşimlerin büyüsünü içeren bir sergi” diye konuştu. Ressam Erbil, 50 yıl üniversitede hocalık yaptığını hatırlatarak, “Her sanatçı bambaşka bir yol bulmak zorunda. Sanatçıların çok farklı ve ayrıcalıklı yeni bir sistem ve bakış açısı getirmesi çok o mühim” ifadesini kullandı. Erbil’in sergisi 5 Ocak’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.