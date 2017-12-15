Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının unutulmaz isimleri bu sene 37. defa gerçekleştirilecek olan İstanbul Film Festivali’nde mükâfatlandırılacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV) 6-17 Nisan’da yapılacak olan 37. İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülleri sahipleri belirlendi. İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl oyuncu Perihan Savaş, yazar ve senarist Osman Şahin ile yönetmen Aram Gülyüz’e, Sinema Emek Ödülü ise Atlas Sineması Müdürü Cevdet Pişkin’e verilecek. Mükâfatlar, 6 Nisan Cuma gecesi yapılacak 37. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni’nde takdim edilecek. Bu sene mükâfat alacak isimlerden olan Perihan Savaş, 1971’de, 16 yaşında “merhaba” dediği sinema kariyerinde 130 film ve TV dizisinde rol aldı. “Esir Hayat”, “Kaşık Düşmanı”, “Kırlangıç Fırtınası” gibi birçok film, dizi ve tiyatro oyunuyla adından söz ettirdi.