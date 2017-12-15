Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avatar’ın ikinci filmi 2020 yılında beyazperdeye gelecek. Ancak onun öncesinde James Cameron’ın filmlerine dayanan Avatar kitapları dünyaca ünlü yayınevi Penguin Random House etiketiyle raflardaki yerini alacak. Avatar kitaplarının ne zaman yayınlanacağı hususunda net bir tarih olmasa da Avatar 2’yle başlayıp Avatar 5’e kadar uzanacak olan bir yayın çizgisi tespit edildi. Açıklama yapan yayınevi, yetişkinler ve çocuklar için birlikte kitaplar neşredeceklerini ve bu kitapların Avatar evrenini zenginleştireceğini duyurdu. Kitapların Avatar hayranlarınca nasıl karşılanacağı ise merak mevzuu oldu.