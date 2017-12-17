Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Akseki ilçesindeki 600 yıllık Sarıhacılar Camii’ne Osmanlı Padişahı Mehmed Reşat’ın 1917’de hediye ettiği sancak, Kâbe örtüsünün bir kısmı ile altın varaklı seccadeler, konservasyon yapılmak üzere müzeye götürüldü. Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram ve beraberindeki ekip, camide cam vitrinde sergilenen tarihî emanetleri özenle çıkardı. Caminin ortasına yayılan özel kumaşa sarılan emanetler, ardından sandığa konuldu. Sancak, Kâbe örtüsü ve seccadelerden oluşan bu seçkin koleksiyonun, konulduğu özel sandıkla yaklaşık bir saatlik mesafedeki Side Müzesine geniş güvenlik tedbiri ve jandarma eskortuyla götürüldü. Emanetlerin 100 yıl sonra camiden ilk kez çıkarıldığını belirten Karabayram “Köylüler ve cami imamları bu emanetlere göz bebekleri gibi bakmış. Sancak ve Kâbe örtüsü çok iyi durumda. Osmanlı döneminden kalan ipek tel üzerine altın varak sırma kalem ve ipek üzerine renkli boya çalışılmış seccadeler ile keçe örtüsü üzerine iğne ile işleme yapılmış seccadeler çok değerli” dedi. Kutsal emanetler üzerinde Side Müze Müdürlüğündeki tekstil ve konservasyon uzmanı denetiminde çalışma yapılacağına işaret eden Karabayram “Emanetlerin nemden, iklimsel şartlardan zarar görmemesi için tedbirler alacağız. Ayrıca güvenlik tedbirleri de alacağız. Vitrinlere güvenlik kamerası ve alarm sistemi takacağız. Tarihin emaneti olan taşınır kültür varlıkları arasında yer alan bu eserler gelecek için büyük önem taşıyor. Eserlerin konservasyonunu yaptıktan sonra yuvasına getireceğiz” diye konuştu.