Zlatar, haftada en az bir gün sadece kendisinde olan kule anahtarıyla kale kapısını andıran kapıyı açarak saatin mekanizmasını kuruyor. Zlatar, Bosna Savaşı’nda (1992-1995) Saraybosna’nın kuşatma altında olduğu günlerde dahi saatin ayarını ve bakımını yaptığını söyledi.
Savaşta bile susmadı
17.12.2017 - 06:47 | Son Güncelleme: 17.12.2017 - 06:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da bulunan 5 asırlık saat kulesindeki son muvakkit Mensur Zlatar, kulede ay takvimine göre çalışan saate 50 yıldır ilk günkü titizliğiyle bakıyor.
Etiketler : bosna hersek,saraybosna,
528176 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/528176.aspx
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