Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zlatar, haftada en az bir gün sadece kendisinde olan kule anahtarıyla kale kapısını andıran kapıyı açarak saatin mekanizmasını kuruyor. Zlatar, Bosna Savaşı’nda (1992-1995) Saraybosna’nın kuşatma altında olduğu günlerde dahi saatin ayarını ve bakımını yaptığını söyledi.