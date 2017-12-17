1500’lü yıllarda yapıldığı rivayet edilen cami 2003 yılındaki depremde büyük zarar gördü. 2007 yılında can güvenliği nedeniyle kapatılan caminin durumu 2013’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cezayir ziyaretinde gündeme geldi. İki ülke liderinin mutabakatıyla restorasyon kararı alınan Keçiova camisiyle ilgili çalışmaları TİKA yürüttü. İki yıldan uzun bir süre sonra cami, aslına uygun restore edildi.
Cezayir'in simgesine Türk mührü
17.12.2017 - 06:49 | Son Güncelleme: 17.12.2017 - 06:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cezayir’de Kasba (Kasaba) olarak anılan bölgede yer alan Keçiova Camii Fransız işgalinin ardından bağımsızlık sembolüne dönüştü.
Etiketler : cezayir,cami,
528177 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/528177.aspx
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