Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenecek etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı Mehmet Doğan, şölenin ilk olarak 1992 yılında Bursa ve Konya'da yapıldığını söyledi.

Şölenin her yıl farklı bir ülkede devam ettiğini belirten Doğan, "Şiir ve edebi metinler üzerinden yapılan, benzeri olmayan bir kültürel faaliyet." dedi.

Yazılı edebiyattan önce şiirin var olduğuna işaret eden Doğan, "Büyük ve köklü edebiyatların hepsinde önce şiir vardır. Türkçe binlerce yıllık zengin bir şiir mirasına sahip. Tarih boyunca Türk lehçeleri büyük şairler yetiştirdi. Türkiye Yazarlar Birliği de 1990'larda dünyada meydana gelen değişmenin yol açtığı serbestlikten yararlanarak bütün Türk dünyasından şairlerin katılacağı uluslararası bir şiir şöleni düzenlemeyi kararlaştırdı." ifadelerini kullandı.

"Şölen edebiyat dünyamızda yeni bir dirilişin zeminini hazırlıyor"

Doğan, 12 yıldır devam eden şölenin artık geleneksel hale geldiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çin'den Balkanlara yaygın bir coğrafyada, farklı lehçelerde yüz yıllar boyunca zengin bir şiir varlığı ortaya koyan, Türk dilli toplulukların ortak bir dil ve edebiyat zemini oluşturmalarını sağlamak maksadıyla tasarlanmış, başlangıçtan bugüne bu çerçeveyi koruyarak süreklileşmiş ve gerçek manasıyla şölen gelenekleşmiştir."

Şölenin, Türk dünyasının dünyayı dolaşan en büyük edebi faaliyeti olduğuna dikkati çeken Doğan, etkinliğin daha önceki yıllarda Kazakistan, Türkmenistan, Kıbrıs, Fransa, Kırım, Makedonya, Azerbaycan, Kosova, Kırgızistan ve Tataristan'da yapıldığını kaydetti.

Doğan, yedi iklim dört bucaktan dil ve şiir ustalarını buluşturan şölenin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"23 yıl içinde 11 defa yapılan şölenimiz Türkçe üzerinden edebiyat merkezli, metin esaslı. Biz Türkçenin şölenini yapıyoruz, çeşitli lehçe, şive, üslup ve tarzda yazan şairleri bir araya getiriyoruz. Türk dünyasının üç büyük şair ve yazarı adına büyük ödüller veriyoruz. 'Türkçe'nin Uluslararası Şiir Şöleni', geçmiş asırların anıtlaşmış şairlerini hatırlatmak yanında, yedi iklim dört bucaktan zamanımızın yaşayan dil ve şiir ustalarını bir araya getirerek edebiyat dünyamızda yeni bir dirilişin zeminini hazırlıyor. Ufuklarımız her şölende coğrafyalar, insanlar ve asırlar boyu genişliyor, bilgi ve hassasiyetlerimiz de o nisbette gelişiyor ve derinleşiyor."

"Mimar Sinan'ın mimaride yaptığını Baki şiirde yapmıştır"

Bu yıl etkinliğin Türk mutasavvıf ve şair Ahmed Yesevi anısına Türkistan'da düzenleneceğini kaydeden Doğan, "İslami Türk edebiyatının iki temel eserinden biri 'Divan-ı Hikmet', diğeri 'Kutadgu Bilig'dir. Bütün edebiyatımız Yusuf Has Hacib'in çapanı ve Yesevi'nin hırkasından çıktı desek yeri var." diye konuştu.

Doğan, bu yıl şölende aynı zamanda Kazakistan'ın ünlü şairi Mağcan Cumabayulu, Divan edebiyatının önemli isimlerinden ve "Sultanüş'şuara" olarak anılan Baki ile Hüseyin Baykara adına ödül verileceğini aktararak, şunları anlattı:

"Mağcan Cumabay ünlü bir Kazak şairi. Milli Mücadelemiz sırasında Türkiye adına azap çeken ve bunu şiirinde ifade eden bir şair. Onun 'Alıstaki Bavrıma' (uzaktaki kardeşime) başlıklı şiiri çok ünlüdür. Mağcan Cumabay, genç yaşında, 1938'de bir çok Kazak yazarı ve aydını gibi Stalin'in emriyle katledilmiştir. Baki ise divan şiirinin en büyük ustalarından biri. Kanuni devrinin Sultanüş'şuarası. Mimar Sinan'ın mimaride yaptığını Baki şiirde yapmıştır. Timurlu Saltanı Hüseyin Baykara da Timur'un torunu. Şair, fakat daha önemlisi bir hükümdar olarak şiire, edebiyata önem veren bir devlet adamı olarak biliniyor. Onun düzenlediği şiir toplantıları 'Hüseyin Baykara Meclisleri' olarak edebiyat tarihine mal olmuştur."