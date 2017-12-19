Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın'da faaliyet gösteren çelik konstrüksiyon firması tarafından Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun olarak üretilen çelik minareler, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Ulus ilçesi Kumluca beldesinde 1844'de dedeleri tarafından kurulan sıcak demir atölyesini 1996'da devralan iş adamı Ramazan Çeliker, küçük bir atölyeden 25 bin metrekarelik fabrikaya dönüştürdüğü işletmesiyle ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

5'inci kuşak olarak devraldığı iş yerinde demir doğrama, kapı ve kamyon kasası imaline birkaç yıl içinde çelik konstrüksiyon, çelik minare ve hafif çelik yapı üretimini de ekleyen Çeliker, 2009 yılında teşvikten yararlanarak Özel Organize Sanayi Bölgesinde 2 milyon dolar yatırımla üretimini fabrikaya taşıdı.

25 bin metrekarelik alanda konteyner, nakliye ve vinç grubuyla hizmet veren firmanın Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde ürettiği depreme dayanaklı çelik minareler, yurt içinde tüm bölgelerin yanı sıra Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

"İsviçre'nin son minaresini biz diktik"

Fabrika Genel Müdürü Ramazan Çeliker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 200 metrekarelik atölyede başladıkları demircilik işinde bugün dünyanın dört bir yanına ihracat yapan bir şirkete dönüştüklerini söyledi.

Çelik minare ve kubbe üretimiyle sürdürdükleri çelik konstrüksiyon uygulamalarında hizmet ağlarını genişlettiklerini dile getiren Çeliker, şunları kaydetti:

"Özellikle 1999 Marmara Depremi'nden sonra şiddetli sarsıntılara bile dayanan çelik minarelere talep arttı. 2008'den itibaren ihracat yapmaya başladık. Bugüne kadar İsviçre, Katar, Güney Afrika ve Almanya’da minare diktik. Son minaremizi de Sudan’a gönderiyoruz. Referandumla yeni minare yapılmasına yasak getirilen İsviçre'de, Olten Türk Kültür Ocağı'na yaptırılan ülkenin son minaresini de biz inşa etmiştik."

Ülke genelinde 79 ilde minare diktiklerini aktaran Çeliker, "Şu anda 65 yıl garanti verdiğimiz ve 15 ile 30 gün arasında montajını yaptığımız minarelere talep sürekli artıyor. Hedefimiz, yıllık 750 olan minare üretim kapasitemizi de yükseltmek." dedi.