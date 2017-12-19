Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekfen Vakfı tarafından desteklenen, 2014'te tamamlanan çalışmalardan elde edilen bilgi, bulgu ve görsellerin yer aldığı "Ziyaret Tepe-Asur İmparatorluğu'nun Anadolu Sınırlarını Keşfederken" isimli kitabın İngilizce çevirisinin tanıtımı Londra’da Oxford Cambridge Club’da yapıldı. Tükçe baskısı mart ayında yayımlanan kitabın tanıtım toplantısına akademi ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Geçen haftalarda İngiltere'deki kitapçılarda yerini almaya başlayan kitapla ilgili olarak AA muhabirine bilgi veren Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat, eseri Londra’da tanıtmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kitabın 18 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Kalafat, "Aslında bu Ilısu Barajı'ndan dolayı bir kurtarma kazısıydı. Kazı tamamlandıktan sonra kitap haline dönüştü. Kitabın özelliği şu, Ziyaret Tepe, Asur medeniyetinin en batı ucundaki Tuşhan kentinin hikâyesini anlatmakla beraber, aslında bir arkeolojik günlük. A'dan Z'ye bir kazıda kimler görev yapıyor, nasıl bir süreç geçiyor, bunu anlatıyor." diye konuştu.

Kalafat, "saha kitabı" olarak nitelendirdiği eserin, dünyada önemli üniversitelerin arkeoloji bölümlerinde öğrencilerden yoğun rağbet gördüğünü kaydetti.

Asur İmparatorluğu'nun hikâyesi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi yakınında Tepe Köyü'nde yer alan Ziyaret Tepe'deki kazı çalışması Amerika, Avrupa ve Türkiye'den farklı uzmanlık alanlarından kişilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kitabın yazarları arasında Kazı Başkanı Matney'in yanı sıra Cambridge Üniversitesinden Dr. John MacGinnis, Frankfurt Üniversitesinden Dirk Wicke ile Marmara Üniversitesinden Prof. Kemalettin Köroğlu da bulunuyor.

Ziyaret Tepe kazısında Asur İmparatorluğu'nun M.Ö. 9. yüzyılın başlarındaki genişlemesinden çöküşüne kadarki bütün tarihinin izi sürülüyor.