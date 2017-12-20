Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Türkiye’nin tanınmış ressamlarından Selim Güventürk’ün çok farklı bir tekniği var. Sanatçı Güventürk neredeyse resme başladığından beri sadece parmaklarını kullanarak eserler yapıyor. Kendisini eleştirenleri dinlemeyip, elleriyle binlerce sanat eseri meydana getiren usta ressam, şimdi 40 yıllık birikimini Kadıköy Kozyatağı Kültür Merkezinde açılan bir sergide buluşturuyor. Biz de Selim Güventürk’le bir sohbet gerçekleştirdik…

Ressam Güventürk, elleriyle resim yapmaya başlamasının hikâyesini şöyle anlatıyor: 1970’li yıllarda yaptığım söğüt ağaç heykellerini ellerimle boyuyordum. Parmaklarımı kullanırken meydana gelen şekiller hoşuma gidince, bunu resimlerime taşıdım. Daha sonra bu tekniği geliştirerek, birtakım kurallar da oluşturdum.

“BÖYLE RESİM OLMAZ”

Resimlerini yaparken asla fırça ve spatula kullanmadığı söyleyen Güventürk “Önceleri sanat camiasının ileri gelenleriyle çok münakaşalar ederdim. Bana ‘Böyle resim olmaz’ dedikleri için işi biraz inada bindirdim. Kırk senedir hiç fırçam olmadı. Kendime has bir tekniğe sahip olmam hoşuma gidiyor. Başka bir teknik denemedim, tecrübe etmeyi de düşünmüyorum. Zaten birçok büyük ressam, az da olsa eserlerine elle müdahale ediyor” diye konuşuyor.

KÜÇÜK HİKÂYELER...

Parmakla resim yapmanın biraz zor olduğuna temas eden usta ressam “Resimlerimin tasarlama kısmı uzun sürüyor. Zira fırça kullanmadığınız için hata yaptıktan sonra düzeltme şansınız yok. Bu yüzden her şey kafamda oturduktan sonra oturup çalışabiliyorum” ifadelerini kullanıyor.

AYLA'YI DA RESİMLEDİ

Sergisinde küçük hikâyelerden yola çıktığını kaydeden ressam Selim Güventürk “Hikâyelerimi ‘Dünyası Yok Olan İnsanların Serüveni’ ana başlığı altında topluyorum. Herkesin arayış içinde olduğu daha iyi bir hayatla alakalı hikâyeler bunlar. Resim yapamadığım zaman ben kendimi ölmüş sayarım. Daha yapılacak çok şey olduğuna inanıyorum” diyor.

Güventürk son sergisinde, Ayla filmindeki karakterleri de parmaklarıyla tuvale taşıdı. Filmi seyrettikten sonra çok tesir altında kaldığını söyleyen tecrübeli ressam şöyle konuştu: Ayla, bence rastgele bir savaş filmi değil. Eserdeki, küçük kız ile Türk subayının münasebeti beni kendine bağladı. Ayla da “Dünyası Yok Olan İnsanlar” kategorisine girer diye düşündüm. “Bunu da çalışmam lazım” dedim. Çünkü Ayla’nın da dünyası yok olmuştu. Bunun dışında şiirler, türküler ve beğendiğim hikâyeler benim resimlerime ilham kaynağı olabiliyor. Eserlerimde kasvetli mevzuları işliyorum ama resimlerime umudu temsil eden şeyler yerleştiriyorum. Zira insanları karamsarlığa sürüklemek istemiyorum. Güventürk’ün sergisi 27 Aralık’a kadar Kadıköy Kozyatağı Kültür Merkezinde ziyaret edilebilecek.