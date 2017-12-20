Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalinin 100. yılında Kudüs’ün tarihi ve sırları, fotoğraflar eşliğinde “Orta Doğu’nun Kalbi Kudüs” kitabında ortaya koyuldu. Tarihçi yazar ve fotoğraf sanatçısı Soner Demirsoy ile Kudüs rehberi Mustafa Usta’nın hazırladığı kitap Çamlıca Basım Yayınları’ndan çıktı. Arşiv vesikaları ve tarihî kaynaklara dayanarak özel boyda hazırlanan eser, Kudüs’ün bilinmeyen birçok yönünü gözler önüne seriyor. Tarihçi Yazar Demirsoy kitabın hazırlanmasındaki sebeplere vurgu yaparak “Kudüs’e sahip çıkmak ancak onun tarihini okuyup, Müslümanlar için niçin mukaddes olduğunu öğrenmekten geçer. Mescid-i Aksa neresi? Kubbetüssahra nerede? Bir Müslüman için Kudüs-i şerif ne mana ifade ediyor sorularına zihnimizde cevap verebiliyor muyuz, çok mühim. Bütün bu sorular ve daha fazlasının cevabını işte bu kitapta toplamaya çalıştık” dedi. Bazıları çok az bilinen 125 fotoğraf, resim ve minyatürün yer aldığı “Orta Doğu’nun Kalbi Kudüs” kitabında, Süleyman aleyhisselamın kabrinin yerini gösteren arşiv vesikası da bulunuyor.