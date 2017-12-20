Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Muhafazakâr Düşünce dergisi tarafından Başgil’i anma sempozyumu düzenlendi. Ankara’da yapılan sempozyuma Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Sempozyumda konuşan Bakan Kurtulmuş “Ali Fuad Başgil, o zor şartlarda Cumhurbaşkanlığı adaylığını denememiş olsaydı, hiç şüpheniz olmasın ki, 2010’daki referandum belki gerçekleşmeyecek, 16 Nisan’daki referandum da bu sonuçla ortaya çıkmayacaktı” dedi.