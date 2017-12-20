Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Muhafazakâr Düşünce dergisi tarafından Başgil’i anma sempozyumu düzenlendi. Ankara’da yapılan sempozyuma Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Sempozyumda konuşan Bakan Kurtulmuş “Ali Fuad Başgil, o zor şartlarda Cumhurbaşkanlığı adaylığını denememiş olsaydı, hiç şüpheniz olmasın ki, 2010’daki referandum belki gerçekleşmeyecek, 16 Nisan’daki referandum da bu sonuçla ortaya çıkmayacaktı” dedi.
Ali Fuad Başgil, 50. vefat yılında yâd edildi
20.12.2017 - 07:09 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 07:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de geride bıraktığımız asrın mühim ilim adamlarından biri olan Ali Fuad Başgil, vefatının 50’nci yılında unutulmadı.
Etiketler : ali fuad başgil,
529054 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/529054.aspx
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