‘Yüzyıllık Hasret Kudüs 1917’ kitabının yazarı edebiyatçı yazar Nurettin Taşkesen, hüzünlü şehrin hikâyesini anlatacak. Yazar Taşkesen, Kudüs’ün tarihine ve kutsiyetine temas edecek. Yarın Cağaloğlu’ndaki Babıali Lokantası’nda saat 18.00’de başlayacak olan toplantıya katılım serbest olacak. Taşkesen, konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularına da cevap verecek.
Taşkesen, Kudüs'ü anlatıyor
20.12.2017 - 07:12 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 07:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’ ve dünya gündeminin ilk maddeleri arasında yer alan Kudüs şehri, Babıali Enderun Sohbetlerinde konuşulacak.
Etiketler : kudüs,filistin,
529056 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/529056.aspx
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