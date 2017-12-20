Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Yüzyıllık Hasret Kudüs 1917’ kitabının yazarı edebiyatçı yazar Nurettin Taşkesen, hüzünlü şehrin hikâyesini anlatacak. Yazar Taşkesen, Kudüs’ün tarihine ve kutsiyetine temas edecek. Yarın Cağaloğlu’ndaki Babıali Lokantası’nda saat 18.00’de başlayacak olan toplantıya katılım serbest olacak. Taşkesen, konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularına da cevap verecek.