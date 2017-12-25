Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Kazak sinemaseverlerin hıncahınç doldurduğu Ceaser Sineması’nda gerçekleştirilen gösterimde seyirciler duygu dolu anlar yaşadı. Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü Öner Kılıç, Almatı’da hafta boyunca “Ayla”nın yanı sıra “Dünyanın En Güzel Kokusu 2”, “Dağ 2”, “Kocan Kadar Konuş”, “Köstebekgiller” filmlerinin Kazak seyircilerle buluşacağını söyledi. Festival çerçevesinde yapımcı, yönetmen ve oyuncular, üniversitelerde tertiplenecek mülakatlara katılacak. Faaliyet, 27 Aralık Çarşamba günü “Dağ 2” filminin gösterimiyle sona erecek.