Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayasofya Müzesi Müdürü Hayrullah Cengiz, Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Sultan 2. Selim türbesinin kapısının yanlarında bulunan 60 adet çiniden oluşan iki panodan birinin sahte olduğunu söyledi. Orijinal çinilerin çalındığını belirten Cengiz, şunları söyledi: “Bu çiniler 1890’lı yıllarda, Osmanlı devletine dişçi olarak gelen, Fransız Albert Dorigny tarafından restorasyonu yapılmak üzere kendi ülkesine götürülüp, taklidi yapıldıktan sonra buraya monte edilen çinilerdir. Hemen sol tarafından ise bunun kardeş çinileri var ve baktığınızda iki çini pano arasındaki farklı görürsünüz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Fransa’daki yetkililerle görüşüp çinileri geri istedi. Maalesef henüz olumlu bir cevap alınamadı. Biz de bu sanat hırsızlığını göstermek için türbenin panolarına bilgi yazısı astık. Ayrıca Dorigny, o yıllarda başka eserler de çalmış.