Bu yıl 44 eserin geri kazanıldığını ifade eden Kurtulmuş, sırada İskoçya’nın Edinburgh kentinde bulunan MÖ 4. yüzyılda, Anadolu’nun eski Karya bölgesine ait altın tacın olduğunu söyledi. Bakan, ayrıca 56 farklı tarihî eserin takipçisi olduklarını da sözlerine ekledi.
İskoçlar, altın tacı geri veriyor
26.12.2017 - 03:08 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 03:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’den çeşitli yollarla yurt dışına kaçırılan tarihî eserlerin ait oldukları topraklara döndürülmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Etiketler : numan kurtulmuş,tarihi eser,
530826 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/530826.aspx
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