Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 44 eserin geri kazanıldığını ifade eden Kurtulmuş, sırada İskoçya’nın Edinburgh kentinde bulunan MÖ 4. yüzyılda, Anadolu’nun eski Karya bölgesine ait altın tacın olduğunu söyledi. Bakan, ayrıca 56 farklı tarihî eserin takipçisi olduklarını da sözlerine ekledi.