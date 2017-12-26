Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O âlim vasıtasıyla bölgede Müslümanların sayısı hızla artar. Ebubekir Efendi'nin torunu Hişam Nimetullah Efendi, ata toprağını ziyaret etmek için geldiği Erzurum'da dedesini ve yaşadıklarını anlattı. Şehre üçüncü defa geldiğini aktaran Nimetullah Efendi “Dedem, Türkiye'yi hiç unutmadı. Bunu Cape Town'da yaptığımız araştırmalar ve belgelerde görüyoruz. Erzurum'a olan hasreti yüzünden oradaki evini 'Erzurum Taş Konak' olarak adlandırmış. Bu sebeple kültür mirasını korumak en çok bu şehre yakışır. Ailemden bazıları Eskişehir ve İstanbul'a taşındı. Güney Afrika'da kalanlar Anadolu hasretiyle hayatını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.