O âlim vasıtasıyla bölgede Müslümanların sayısı hızla artar. Ebubekir Efendi'nin torunu Hişam Nimetullah Efendi, ata toprağını ziyaret etmek için geldiği Erzurum'da dedesini ve yaşadıklarını anlattı. Şehre üçüncü defa geldiğini aktaran Nimetullah Efendi “Dedem, Türkiye'yi hiç unutmadı. Bunu Cape Town'da yaptığımız araştırmalar ve belgelerde görüyoruz. Erzurum'a olan hasreti yüzünden oradaki evini 'Erzurum Taş Konak' olarak adlandırmış. Bu sebeple kültür mirasını korumak en çok bu şehre yakışır. Ailemden bazıları Eskişehir ve İstanbul'a taşındı. Güney Afrika'da kalanlar Anadolu hasretiyle hayatını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.
Güney Afrika'daki Osmanlılar vatan hasretiyle yanıyor
26.12.2017 - 08:14 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 08:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmanlı'nın 32'nci padişahı Abdülaziz, Müslümanlar arasındaki ihtilafları çözmek ve İslami ilimleri öğretmek için Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'na Osmanlı âlimi Ebubekir Efendi'yi gönderir.
Etiketler : güney afrika,osmanlı,
530885 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/530885.aspx
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