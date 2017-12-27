Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Yılın son haftasında “Macbeth”, “Karıncalar (Bir Savaş Vardı)”, “Oyunun Oyunu”, “Saadet Hanım”, “Ay Işığında Şamata”, “Sızı”, “Son” ve çocuk oyunlarından “Define Adası”, “Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt” ile “Elma Kurdu Kırtık”, tiyatroseverlerle buluşacak. Bu hafta sahnelenecek oyunlardan “Son”u Özgür Kaymak kaleme alarak, yönetmenliğini üstlendi. Aslı Menaz, Aslı Şahin, Ayşem Yağmur Ulusoy gibi isimlerin rol aldığı oyunun mevzusu ise şöyle: “Bütün bilgi dijital ortama aktarılmış, insanlar tek tek damgalanıp sınıflarına göre bölgelere yerleştirilmiş ve hafızalarını silen bedava yemeklerin etkisiyle her şeyi unutmaya başlamışlardır. Değiştirilmemiş gerçeklerin yazılı olduğu tek şey, tüm diğer belgelerle birlikte yok edilen işaretli kâğıtlardır. Karşılayıcı ve onunla yolu kesişenler şimdi hem kendi unutturulmuş geçmişlerine sahip çıkmak hem de gerçekleri kendilerinden sonrakilere aktarabilmek için bu kâğıtların peşindedir.” “Son” oyunu, 28-30 Aralık tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde meraklılarıyla buluşacak.