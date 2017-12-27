Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Peygamber Efendimizin hadislerini duyurmak maksadıyla yapılan yarışma bu yıl da büyük alaka gördü. Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programda 91 eser arasından jüri değerlendirmeleri neticesinde finale kalmayı başaran ilk 3 eser çeşitli hediyeler ile mükâfatlandırıldı. Gecede ayrıca 7 esere de mansiyon ödülü verildi. Yarışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Rüştüoğlu “Nöbet” adlı eseriyle birincilik mükafatına layık görüldü. “Bir Şey Yap Güzel Olsun” adlı kısa filmiyle Ömer Dişbudak ikinci ve “Maske” isimli eseriyle Dora Doğru üçüncü oldu. “1 Hadis 1 Film” Kısa Film Yarışması ödül törenine oyuncular Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu ve Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Mehmet Bozdağ da katıldı.