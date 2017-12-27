Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Fotoğraf sanatçısı Süleyman Gündüz, tam 15 yıldır her sene Kudüs’e giderek, kadim şehri resimleyen bir isim... Gündüz’ün, sayısı yüz binleri bulan karelerine, mukaddes şehirdeki zulüm ve baskının yanı sıra barış iklimi de yansıyor. Sanatçı, son haftalarda global tartışmaların merkezine oturan Kudüs’e dair fotoğrafları arasından seçtiklerini ise “Kudüs: Ey Hüzünler Şehri” isimli bir sergide buluşturuyor. Aynı zamanda eski bir milletvekili olan Süleyman Gündüz’ün kareleri, zulüm ve karmaşanın hâkim olduğu Kudüs şehrine, mekânlar ve insan hikâyeleriyle bir bakış sunuyor. Biz de kendisiyle Kudüs’e dair bir sohbet gerçekleştirdik...

Kudüs’ü fotoğraflamaya başlama hikâyesini anlatan Gündüz “2002 yılında Filistin ile İsrail arasında barış görüşmelerinde ara buluculuk yapmak için bir sivil inisiyatif olarak devreye girmemizle başladı her şey. Bir vakfın başkanı olarak Kudüs’e gitmiştim o yıllarda. Bir yandan diplomasi yaparken, şehri fotoğraflamaya başladım. Zaten üniversitede diş hekimliğinin yanı sıra fotoğrafçılık da okumuştum. Sonrasında sık sık Kudüs’e giderek fotoğraflar çekmeye başladım. Yılladır hem dinî mekânları kareliyorum hem de sokaklara dalarak insan hikâyeleri arıyorum” diyor.





HAKSIZLIĞA KARŞI SANAT

Şehri fotoğraflarken gerilimli anlara da şahitlik ettiğini kaydeden Gündüz “15 senedir neredeyse Filistin’de yaşanan bütün baskılara şahitlik ettim. Mesela, İsrailliler gözlerimin önünde Filistinli bir genci vurmuşlardı. Bu zulme ses çıkarmak gerekiyordu ama tam yapamadım. O gün insanlığımdan çok şeyin kaybolduğunu düşündüm. Bunun için ben de reaksiyonumu fotoğraflarla ortaya koymaya devam ettim. Haksızlığa karşı koyabilmenin yöntemlerinden biri de sanatın gücünü kullanmaktır” şeklinde konuşuyor.

Fotoğraflarını bir “ümit” için çektiğini kaydeden sanatçı “Kudüs’te inançlara olan baskı karelerime yansıyor ama daha çok barışa odaklanıyorum” ifadelerini kullanıyor. “Eğer Müslümanlar bu çağa cevap verebilecekse bu, Kudüs’le olacaktır” diyen fotoğraf sanatçısı Gündüz, sözlerine şöyle devam ediyor: Kudüs, Müslümanların yönetimi altında olmalı. Eğer idare Müslümanlarda olursa, diğer din mensupları da hür bir şekilde yaşayabileceklerdir.

Her medeniyet o şehirden doğdu

Süleyman Gündüz “Kudüs’ün size en ilham veren yeri neresi” sorusuna ise şu cevabı veriyor: “Şüphesiz insanlığa en fazla tesir eden şehirlerin başında Kudüs geliyor. Kudüs’ün tarih boyunca yaşadığı serüveni okursanız, ilahi bir hikmetle inşa edildiğini hissedersiniz. Bütün medeniyetler Kudüs’ten doğmuştur. Tüm bunlar insanı etkilemeye yetiyor ama El-Aksa sahası üzerinde Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından inşa edilen Aksa Mescidi, son derece etkileyici.” Şiddet dilini ifade etmek için yeni sergisine “Kudüs Ey Hüzünler Şehri” ismini verdiğini anlatan Süleyman Gündüz’ün sergisinde binlerce fotoğraf arasından çekilmiş 20 eser bulunuyor. İstanbul Beyoğlu Belediyesi binasında açılan sergi, 31 Ocak 2018 tarihine kadar görülebilecek.