Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 2015 yılında temeli atılan caminin kaba inşaatı tamamlanırken, 2018 sonunda hizmete açılması bekleniyor.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği Koordinatörü Yasin Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin kaba inşaatının sonlandığını ve 4 minaresi ile şerefelerinin yapıldığını aktardı.

Cami garajlarında ve kültür merkezinde ise hem mekanik hem izolasyon çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Şengül, kurşun ve taş kaplama işinin büyük oranda tamamlandığını ve elektrik tesisatı işlerinin devam ettiğini söyledi.

Cami inşaatı 2018 yılı sonunda tamamlanacak

Cami inşaatının 2018 yılının sonlarına doğru bitmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Şengül, caminin tamamlandığında “Balkanların en büyük camisi olacağını" bildirdi.

Şengül, Namazgah Camii inşaatının 10 dönüm arazi üzerine kurulu olduğunu, caminin yaklaşık 5 bin kişilik cemaat kapasitesi bulunduğunu, dış alanıyla burada 10 bin kişinin namaz kılabileceğini kaydetti.

Caminin, Arnavut halkı arasında namazgah bölgesi olanak bilinen bölgede yapıldığını anlatan Şengül, caminin "100 yıl öncesine dayanan bir rüya" olduğunu ifade etti.

Camiler kapatılmıştı

1950'li yıllarda 100 bin civarında nüfusa sahip Tiran'da yaklaşık 40 cami bulunuyordu.

Arnavutluk'ta 1967 yılında, dönemin komünist rejimi tarafından dinin yasaklanmasıyla tüm camiler kapatılmış, bunların büyük çoğunluğu yıkılmış, bir kısmı depoya, kültür evine ya da müzeye dönüştürülmüştü.

Nüfusu bugün 1 milyonu aşan Tiran'da yaklaşık 18 cami bulunuyor.

Şehirdeki Müslümanlar, yeterli cami olmaması nedeniyle cuma ve bayram namazlarını, sokaklarda ve meydanlarda kılmak zorunda kalıyor.

Arnavutluk'ta yaşayan yaklaşık 3 milyon insanın yarısından fazlasını Müslümanlar oluşturuyor.