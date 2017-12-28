Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senarist ve yönetmenliğini İhsan Taş’ın üstlendiği, başrollerinde Ersin Korkut, Alay Cihan, Afrikalı Ali, Gülsüm Alkan ve Metin Yıldırım’ın yer aldığı “Parayı Bulduk” filmi yarın vizyonda.



Vizyona girecek olan filmin konusu ise şöyle:



Çok akıllı bir kadın olan Nermin kumarhane müdürlüğü yapmaktadır; fakat kumar oynatmak yasaktır. Yakalanmamak için bir dizi önlem alan Nermin kumarhaneye film seti havası verir. Fakat bu hiç de iyi bir fikir olmayacaktır. Figüranlık yapan Artist Kemal, kumarhaneyi gerçek bir film seti zanneder ve işe başlar. Sette çalıştığını zanneden Kemal çok mutludur ancak bu mutluluk kısa sürecektir. Bir dizi komik olay onları beklemektedir.



OYUNCU KADROSU



Yapımcılığını Taş Film’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Alay Cihan, Afrikalı Ali, Metin Yıldırım, Gülsüm Alkan, Metin Keçeci, Tahsin Taşkın, Mehmet Kurt, Vahdet Çakar, Hüseyin Elmalıpınar, Sami Çelik, Çağkan Özkörüklü, Dilek Uluer, Hakan Salli, Serkan Dinç, Erol Toksoy ve Yavuz Karakaş gibi birbirinden başarılı isimler yer alırken, filmin senarist ve yönetmenliğini ise İhsan Taş üstleniyor. Bunca emek verilmiş bir projenin sinemaseverler tarafından da beğenileceğini umduğunu söyleyen İhsan Taş, “Filmimiz çok iyi bir tarihte sinemaya giriyor. Vizyon tarihimiz güzel, filmimiz güzel, ekibimiz güzel, her şey çok güzel, umarım filmin gişesi de güzel olur. 29 Aralık’ta herkesi filmimize bekliyoruz" diyerek sinemaseverleri filmi izlemeye davet etti.