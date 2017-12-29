Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Tekniğiyle dünyada bir ilk olan "Loving Vincent" (Vincent'ten Sevgilerle) filminin yönetmenliğini ise Dorota Kobiela ile Hugh Welchman ikilisi üstlendi. Tamamı 100'ün üzerinde ressamın yaptığı 853 yağlı boya tablo ile hazırlanan film, van Gogh'un esrarengiz ölümünden hemen sonraki zamanı işliyor. Genç Armand, van Gogh'un ağabeyi Theo'ya yazığı mektubu yerine ulaştırmak için yola çıkıyor. Ancak gittiği yerde Theo'nun öldüğünü öğreniyor. Bu esnada van Gogh'un son günlerine dair de bir şeyler keşfetmeye başlıyor. Aslında istemeyerek yola çıkan Armand, duydukları karşısında esrarengiz ölümü araştırmaya başlıyor... Seyircinin merak duygusunu devamlı besleyen film, oldukça sürükleyici.