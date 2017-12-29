Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Jake Kasdan'ın yönettiği 'Jumanji: Vahşi Orman'; Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Karen Gillan gibi oyuncuları bir araya getiriyor. Filmde yine dört alışılmadık arkadaş esrarengiz Jumanji dünyasının içine çekiliyor. Dört kişi, bu defa zar oyunu değil bir video oyun konsolu buluyor. Konsolun içinde de daha önce adını bile duymadıkları bir oyun yer alıyor. Bunu oynamaya başladıkları anda kendilerini avatarlarının bedenleri içinde, vahşi orman ortamında buluyorlar. Böylece kendilerinin Jumanji’yle oynadığı gibi, Jumanji’nin de onlarla oynadığını keşfediyorlar. En kötüsü de bu zorlu oyunda başarılı olamazlarsa Jumanji’ye hapsolacaklarını anlıyorlar. Yeniden çekim değil 'devam filmi' mahiyetinde olan 'Jumanji: Vahşi Orman', hayranlarını memnun edeceğe benziyor.