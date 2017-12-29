Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Esenler Belediyesince organize edilen "Mesut Uçakan'a Saygı Gecesi", bugün Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Mesut Uçakan'ın hayatının ve eserlerinin yansıtıldığı bir serginin de açılacağı etkinlikte, sanatçı Aykut Kuşkaya mini konser verecek. Uçakan'a özel hazırlanan "Sonsuz Kale" belgeselinin gösterileceği faaliyette, yönetmenin 40 yıllık sinema hayatına yeni nesil sinema yazarlarının gözünden bakmayı amaçlayan "40 Yıllık Sinema Serüveni" isimli kitap da dağıtılacak. AA