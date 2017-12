Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Sinema eleştirmenlerinin filmlerle alakalı görüşlerini yayınladığı Amerikan Rotten Tomatoes sitesi, 2017'nin "en iyi" filmlerini seçti. Geçtiğimiz günlerde senenin "en kötü" filmlerini yayınlayan prestijli site, bu defa geride bırakmaya hazırlandığımız senenin en iyilerini duyurdu. En iyi filmler listesinin başında siyahi bir gencin maruz kaldığı 'ırkçı gerilimi,' Batı'nın yeni bakış açısıyla işleyen "Kapan" (Get Out) var. İkinci sırada ise Michael Showalter'ın yönettiği ve Türkiye’de henüz vizyona girmeyen komedi filmi "The Big Sick" isimli film yer alıyor. Rotten Tomatoes'e göre yılın üçüncü en yi filmi de Christopher Nolan’ın seneye damga vuran eseri "Dunkirk" oldu. Film, II. Dünya Savaşı esnasında yaşanan gerilimli bir tahliye hadisesini merkezine alıyor. Rotten Tomatoes’in listesinin dördüncü sırasında "Wonder Woman", beşinci sırasında ise "Lady Bird" bulunuyor. Rotten Tomatoes geçtiğimiz günlerde senenin en kötü filmini "Just Getting Started" olarak ilan etmiş, kötüler listesine sürpriz filmler de girmişti. En kötü 20 film listesinde "Mumya" "Adalet Ligi" ve "Kabuktaki Hayalet" gibi büyük bütçeli eserler yer almıştı.

POLİTİK FİLMLER

Amerikan Rotten Tomatoes sitesinin ilk sıraya koyduğu "Kapan" (Get Out) ırkçılığa ince mesajlarla temas ederken, “Dunkirk” ise derinden bir İngiliz güzellemesi yapıyor...