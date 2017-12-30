Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nilüfer Kurfeyz, tezhip ustalarının kolay yetişmediğini söyledi. Tezhip sanatçısı Selim Sağlam ise, tezhibin aslen bir kitap sanatı olduğunun altını çizerek, “Kelime anlamıyla altınlama manasına gelir. Sadece altınla yapılan işleri ifade etmiyor. Altının yanı sıra çeşitli boyalar kullanılarak klasik motiflerle icra edilen bir bezeme çeşidi. Eskiden saraylarda en güzel haliyle icra edilirmiş. Saraylarda nakkaşhaneler varmış. Bunlar kadrolularmış. Tezhip sanatının asıl motivasyonu da Kuran-ı kerim’in, Hadis-i şeriflerin en güzel şekilde süslenme arzusudur” dedi.

Geçmişte olduğu gibi tezhibe meraklı çok büyük kitle olduğunu belirten Kurfeyz, “Geçmişte saray himayesinde gelişen ve bugüne gelen Anadolu Selçuklular döneminden günümüze kadar gelen tezhip sanatı günümüzde de çok büyük teveccüh görüyor. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bir tezhip ustasının yetişmesi çok uzun süre alıyor. Kurslarda yetişen 2-3 yıllık öğrencilerin tezhip ustası olması zor. Ömrünü adaması gerekiyor” dedi. İHA