Oscar’ın Yabancıları, Oscar adayı olmalarına rağmen Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin buluştuğu bir kategoriyi temsil ediyor. 11-21 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Oscar’ın Yabancıları” programının bu yıl öne çıkan filmleri arasında Avrupa ve dünya sinemasından önemli isimler yer alıyor. 13 filmin seyirciyle buluşacağı programda; Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel’in açılışını Venedik’te yaptığı, uzun bir aradan sonra beklenen dönüş filmi Zama, Ruben Östlund’un çağdaş sanata dair güçlü bir taşlama sunduğu ve karşılığında Cannes’dan Altın Palmiye’yle dönen Kare ve Michael Haneke’nin yeni filmi Mutlu Son programda yer alacak. Seçkideki yapımlardan 7’si, son dokuza kalan filmler arasında bulunuyor. Programda yer alacak diğer filmler ise şöyle: 93 Yazı, Beden ve Ruh, Foxtrot, Hakaret, Kalp Atışı Dakikada 120, Muhteşem Kadın, Paramparça, Sadakat, Sevgisiz, Thelma.
Oscar'ın yabancıları İstanbul'da buluşuyor
02.01.2018 - 02:10 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 06:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Modern Sinema, Başka Sinema iş birliğiyle ve Türk Tuborg AŞ’nin katkılarıyla, ‘90. Akademi Ödülleri’nde “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisine aday filmlerden oluşan bir seçki sunuyor.
Etiketler : oscar,modern sanat,
532680 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/532680.aspx
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