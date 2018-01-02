Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oscar’ın Yabancıları, Oscar adayı olmalarına rağmen Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin buluştuğu bir kategoriyi temsil ediyor. 11-21 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Oscar’ın Yabancıları” programının bu yıl öne çıkan filmleri arasında Avrupa ve dünya sinemasından önemli isimler yer alıyor. 13 filmin seyirciyle buluşacağı programda; Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel’in açılışını Venedik’te yaptığı, uzun bir aradan sonra beklenen dönüş filmi Zama, Ruben Östlund’un çağdaş sanata dair güçlü bir taşlama sunduğu ve karşılığında Cannes’dan Altın Palmiye’yle dönen Kare ve Michael Haneke’nin yeni filmi Mutlu Son programda yer alacak. Seçkideki yapımlardan 7’si, son dokuza kalan filmler arasında bulunuyor. Programda yer alacak diğer filmler ise şöyle: 93 Yazı, Beden ve Ruh, Foxtrot, Hakaret, Kalp Atışı Dakikada 120, Muhteşem Kadın, Paramparça, Sadakat, Sevgisiz, Thelma.