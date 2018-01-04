Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Afrika ülkelerinden Liberya’da sokak gazetesi, 17 yıldır okuyucularına hizmet veriyor. Daily Talk Gazetesi Yayın Yönetmeni Alfred Sirleaf “Kara tahta üzerine tebeşir ve fotoğraflar ile hazırladığımız gazetemiz, Liberyalılara ücretsiz haber sunmak amacıyla yayına başladı. Sokak gazetemize baktığınızda sayfanın merkezinde ve kenarlarında Liberya’daki ve dünyadaki olaylar ile ilgili gelişmeleri kolaylıkla okuyabilirsiniz. Sokak gazetesinin yayın ve içerik anlamında normal gazeteden hiçbir farkı yok. Gazetedeki haberler 5N1K kuralına göre yayınlanıyor. Yedi kişilik bir bir ekip tarafından hazırlanıyor. İnsanlar, elektrik sıkıntısı sebebiyle televizyon, radyo ve internet gibi iletişim araçlarına ulaşamıyor. Bu yüzden evlerine ya da işlerine giderken buradan geçiyor. Veya trafikte beklerken birkaç dakika okuyarak gündemden haberdar oluyorlar” şeklinde konuştu.