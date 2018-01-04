Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

“A ve K partisiyle yönetim cahil çoğunluğun eline geçti” mesajıyla görevden alınan ve bakanlık tarafından soruşturma açılan eski Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada’nın yerine ünlü tenor Murat Karahan atandı. Dün bakanlıktan ikinci bir görev değişikliği haberi daha geldi. Goethe’nin hayatından bir kesit sunan ‘Güneş Batarken Bile Büyük’ tiyatro oyununa sansür uygulandığı gerekçesiyle 2014 yılında Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Mustafa Kurt tekrar göreve geldi. Kurt’un istifası ardından genel müdürlüğe vekaleten getirilen Nejat Birecik ise görevden alındı.