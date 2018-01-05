Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Francesca Eastwood, Taryn Manning, Scott Haze, Q’orianka Kilcher ve James Franco gibi oyuncuların rol aldığı filmde, iki kardeşin garip bir fedakârlık macerasına odaklanılıyor. Michael, meşhur bir mafya babasının malına zarar verince, başı belaya girer. Küs olan iki kız kardeşi Leah ve Vee de, yıllar sonra gangsterlerin eline düşen ağabeyleri Michael’i kurtarmak için banka soymak mecburiyetinde kalırlar. Bankada çalışan Ed Maas, parayı paylaşmak şartıyla iki kız kardeşi eski kasaya götürmeyi teklif eder. Ancak, kasanın içinden umdukları gibi şeyler çıkmaz.