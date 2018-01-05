Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

70’lerin Manchester’ında geçen filmde; Jack Lowden, Jessica Brown-Findlay, Jodie Comer ve Simone Kirby gibi oyuncular rol alıyor. Steven Patrick Morrissey, çalkantılı bir zamanda müzisyen olmanın hayalini kurar. Fakat Morrissey, kabiliyetlerini tanıtmakta pasif kalmaktadır. Nihayet arkadaşlarının yol göstermesiyle bazı gruplarda sahneye almayı başarır. Morrissey, arkadaşı Linder’ın de destekleriyle müzik tarihine damga vuran bir yıldıza dönüşür. “İngiltere Benim” efsane müzisyen Morrissey’in hayatı üzerinden devrin atmosferini detaylı bir şekilde yansıtıyor.