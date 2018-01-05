70’lerin Manchester’ında geçen filmde; Jack Lowden, Jessica Brown-Findlay, Jodie Comer ve Simone Kirby gibi oyuncular rol alıyor. Steven Patrick Morrissey, çalkantılı bir zamanda müzisyen olmanın hayalini kurar. Fakat Morrissey, kabiliyetlerini tanıtmakta pasif kalmaktadır. Nihayet arkadaşlarının yol göstermesiyle bazı gruplarda sahneye almayı başarır. Morrissey, arkadaşı Linder’ın de destekleriyle müzik tarihine damga vuran bir yıldıza dönüşür. “İngiltere Benim” efsane müzisyen Morrissey’in hayatı üzerinden devrin atmosferini detaylı bir şekilde yansıtıyor.
Büyük yıldızın doğuş hikâyesi
05.01.2018 - 07:24 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 07:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mark Gill’in ilk uzun metrajlı filmi olan “İngiltere Benim” (England Is Mine), 1980’lerin başında tanıştığı Johnny Marr ile The Smiths’i müzik grubunu kuran Morrissey’in gençlik yıllarını merkezine alıyor.
Etiketler : england is mine,ingiltere benim,
533678 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/533678.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER