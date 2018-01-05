Hayatı hakkında çok az bilgi bulunan Ali Efendi’nin bilinen 100’e yakın bestesi, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu ses sanatçısı Ümit Yazıcı’nın 8 yıllık çabası neticesinde bir kitapta toplandı.Yazıcı, ortaya çıkan “Tanburi Ali Efendi” adlı kitabında sanatçının hayatını anlattığını, günümüze ulaşan 100’e yakın eserini bir araya getirdiğini ve Ali Efendi hakkında bazı Osmanlıca vesikalara yer verdiğini ifade etti. Yazıcı, kitabı için araştırma yaparken bazı acı gerçeklerle karşılaştığını, Ali Efendi’nin mezarının yerinin dahi unutulduğunu anlattı.
Tanburi Ali’nin besteleri bir arada
05.01.2018 - 07:25 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 07:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geleneksel Türk müziğinin en büyük bestekârları arasında sayılan Tanburi Ali Efendi’nin besteleri bir araya getirildi.
Etiketler : tanburi ali,
533679 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/533679.aspx
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