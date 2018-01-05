Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatı hakkında çok az bilgi bulunan Ali Efendi’nin bilinen 100’e yakın bestesi, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu ses sanatçısı Ümit Yazıcı’nın 8 yıllık çabası neticesinde bir kitapta toplandı.Yazıcı, ortaya çıkan “Tanburi Ali Efendi” adlı kitabında sanatçının hayatını anlattığını, günümüze ulaşan 100’e yakın eserini bir araya getirdiğini ve Ali Efendi hakkında bazı Osmanlıca vesikalara yer verdiğini ifade etti. Yazıcı, kitabı için araştırma yaparken bazı acı gerçeklerle karşılaştığını, Ali Efendi’nin mezarının yerinin dahi unutulduğunu anlattı.