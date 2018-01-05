Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En merak uyandırıcı ve gizemli varlıklardan biri olan kediler, Pera Müzesinde beyazperdeye geliyor. Pera Müzesinin yeni yıl için düzenlediği ilk film programı, kedilere odaklanıyor. Pera Film’in “Miyav! Dilini Kedi mi Yuttu?” programı son dönemde beyazperdede yer alan kedi hikâyelerine ışık tutarken, dünyanın dört bir yanında çeşitli şehir efsanelerine konu edilen bu şaşırtıcı hayvanlara bir selam mahiyeti taşıyor. Pera Film’in, 10 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşturacağı “Miyav! Dilini Kedi mi Yuttu?” film programı, Fransa’dan Türkiye’ye, Japonya’dan Amerika’ya anlatılan kedi hikâyelerine odaklanıyor. Program çerçevesinde gösterilecek dokuz film arasında Hırsız Kedi Paris’te, Gelecek, Kedi Kiralama Servisi, Tuhaf Kedicik, Kedi, Kedilere Alerjisi Var, Tekir, Samuray Kedi ve Kedi Ninja bulunuyor. Gösterilecek filmler arasında yer alan Ceyda Torun’un çektiği ve başrollerinde İstanbul sokaklarının sevimli sakinlerinin yer aldığı Kedi belgeseli, vahşi ve evcil bir hayat arasındaki çizgide sahip tanımadan yaşayan dostlarımızın günlük hayatına bir bakış atıyor.