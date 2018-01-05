Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Box Office Mojo adlı şirketten derlenen bilgilere göre, Bill Condon’un yönettiği ve Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans ile Kevin Kline’ın oynadığı “Güzel ve Çirkin”, geçen yıl dünya genelinde, 1 milyar 263 milyon dolarlık hasılatla zirvede yer aldı. Fransız yazar Gabrielle-Suzanne de Villeneuve tarafından 18’inci yüzyılda yazılan masalın adaptasyonu olan “Güzel ve Çirkin” filmi, geçen yıl ABD’de 504 milyon dolar, diğer ülkelerde de 759 milyon dolar gelir elde etti.