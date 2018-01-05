Box Office Mojo adlı şirketten derlenen bilgilere göre, Bill Condon’un yönettiği ve Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans ile Kevin Kline’ın oynadığı “Güzel ve Çirkin”, geçen yıl dünya genelinde, 1 milyar 263 milyon dolarlık hasılatla zirvede yer aldı. Fransız yazar Gabrielle-Suzanne de Villeneuve tarafından 18’inci yüzyılda yazılan masalın adaptasyonu olan “Güzel ve Çirkin” filmi, geçen yıl ABD’de 504 milyon dolar, diğer ülkelerde de 759 milyon dolar gelir elde etti.