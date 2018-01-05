Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müslüm Gürses’in hayatı ‘Müslüm’ filmi ile seyirciyle buluşacak. Sanatçının doğduğu Şanlıurfa, Halfeti’den başlayan filmin çekimleri Adana’da devam ediyor. ‘Ayla’ filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve yapımcı Nuri Yıldırım tarafından gerçekleştiren projenin yönetmen koltuğunda KETCHE (Hakan Kırvavaç) oturuyor. Filmde Müslüm Gürses’e Timuçin Esen hayat veriyor. Sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur’un danışmanlığında Gürses’in gerçek hayat hikâyesini aktarmayı amaçlayan filmde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Avcı, Goncagül Sunar, Şahin Kendirci, Erkan Kolçak Köstengil, Caner Kurtaran ve Teoman rol alıyor. Filmin tanıtım toplantısında konuşan yapımcı Mustafa Uslu Gürses’in hayat hikâyesini hep merak ettiğini belirterek “Bu projenin içinde olmaktan çok büyük şeref duyuyorum. Çocukluğumuzdan beri hep Müslüm Abi’nin şarkıları ile büyüdük. Çok büyük hayranlığım vardı” dedi. Tanıtım toplantısına katılan Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur ise, filmi son derece başarılı bulduğunu belirterek “Gördüğüm kadarıyla çok güzel oldu” dedi. Muhterem Nur, filmde Gürses’i canlandıracak olan Esen hakkında ise “Oyun gücü yüksek olan bir sanatçı. Kendisini çok beğeniyorum. Olduğu gibi Müslüm’ü sanatıyla oynayacak” diye konuştu. Filmin ekim ayında seyirciyle buluşması planlanıyor.