Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Arif V 216” filminin 5 Ocak’ta vizyona girmesinin ardından Ankara ve İstanbul’un ardından İzmir’de de gala yapıldı. Film özel gösterimine yönetmen Kıvanç Baruönü ile birlikte oyuncular Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ozan Güven, Özkan Uğur, Can Yılmaz ve Maria Anastasiyeva katıldı. Gösterim öncesi AVM içerisinde vatandaşlarla kısa bir söyleşi gerçekleştiren, ardından da kuliste basın mensuplarıyla bir araya gelen ekip, filmle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

"7’DEN 77’YE HERKESİ TATMİN ETTİ"

İzmir’de de karşılaştıkları yoğun ilgiden mutluluk duyduklarını ve yoğun ilgiyi beklediklerini belirten Cem Yılmaz, "Filmi yaparken çok iyi niyetliydik, hiç şeytani bir şey düşünmedik. Karşılığını bulması da çok güzel. Sinema yazarları ve basın mensupları olumlu şeyler yazmışlar. Büyük bir sorumluluk duygusuyla yaptığımız için, film 7’den 77’e herkesi tatmin edecek bir netice verdi" dedi.

Oyuncu Ozan Güven de İzmir’de okuduğunu, İzmir’in kendisi için farklı bir yeri olduğunu belirterek kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Açıklamaların ardından oyuncular hep birlikte tek tek sinema salonlarına geçerek, sinemaseverleri selamladı.