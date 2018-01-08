Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk çağdaş sanatının en büyük ustalarından Burhan Doğançay ile en değerli Türk kadın ressam olan Fahrennissa Zeid’in eserleri 42. Beyaz Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesinde sahibini arayacak. 14 Ocak’ta yapılacak olan müzayedede, 126 sanatçının 222 sıra dışı eseri satışa çıkacak. Müzayedede satışa çıkacak olan eserlerden en dikkat çekeni Burhan Doğançay’ın 1974 tarihli ‘Red & Black Composition’ (Kırmızı ve Siyah Kompozisyon) adlı tablosu. Doğançay’ın meşhur olmasında en büyük paya sahip olan eser, 500 bin TL alt sınır ile satışa sunularak, koleksiyonerler arasında yeni bir rekora namzet gösteriliyor. 42. Beyaz Müzayede’de Fahrelnissa Zeid’in bir talebesinin oğlunu resmettiği ‘Naughty Boy’ (Yaramaz Oğlan) isimli eser de, 450 bin-650 bin TL tahminî fiyat aralığı ile satışa çıkıyor. Müzayedede Erol Akyavaş, Adnan Çoker, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz, Komet ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserleri de yeni sahiplerini arayacak. Aziz Karadeniz tarafından idare edilecek olan 42. Beyaz Müzayede, 14 Ocak Pazar günü saat 14:00’te Swissotel’de gerçekleştirilecek.