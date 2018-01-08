Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mazinin, bugünün ve geleceğin dünyasına hitap eden 128 eser bir sergide buluştu. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesinin akademisyen tasarımcıları danışmanlığında, İSMEK eğitmenleri ve talebelerinden oluşan Focus Grup Tasarım Atölyesinin çalışmalarının sunulduğu ‘’Dün-Bugün-Yarın Emeğin Serüveni’’ sergisi açıldı. İstanbul Deniz Müzesindeki sergide, emeğin serüvenini mevzu edinen, geleneksel ve modern tasarımlar buluştu. Üç bölümden oluşan serginin ‘’Dün’’ bölümünde, tezhipten minyatüre, ebrudan kaligrafiye, cam süslemeden ahşap şekillendirmeye kadar birçok eser yer alıyor. ‘’Bugün’’ bölümünde de kırkyamaya, filografiden vitray uygulamalarına kadar güncel sanat ve tasarım mamulleri sergileniyor. ‘’Yarın’’ bölümünde ise seramik boyamadan gümüş işçiliğine, ahşap yakmadan iğne oyasına 27 farklı branştan 40 eğitmenin, ortaya koydukları yenilikçi zanaat ürünleri yer alıyor. Sergi, 25 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.