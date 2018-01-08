Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl çocuk işçiler temasıyla ikincisi düzenlenen yarışmanın jürisinde Türkiye’den oyuncu Bergüzar Korel ve yönetmen Gürcan Keltek, yurt dışından ise sanatçı Ai Weiwei, yönetmen Calin Peter Netzer ve yapımcı Antonio Saura yer alacak. Kısa Film Yarışması jürisi, 3 kısa filmi belirleyecek. Dereceye giren filmler 17 Ocak’ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.