Bu yıl çocuk işçiler temasıyla ikincisi düzenlenen yarışmanın jürisinde Türkiye’den oyuncu Bergüzar Korel ve yönetmen Gürcan Keltek, yurt dışından ise sanatçı Ai Weiwei, yönetmen Calin Peter Netzer ve yapımcı Antonio Saura yer alacak. Kısa Film Yarışması jürisi, 3 kısa filmi belirleyecek. Dereceye giren filmler 17 Ocak’ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.
Çocuk işçilere sanat dünyası sahip çıkıyor
08.01.2018 - 07:24 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 07:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sabancı Vakfının sosyal problemlere sanat aracılığıyla dikkat çekmek için “Kısa Film Uzun Etki” ismiyle düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın jürisi belli oldu.
Etiketler : kısa film uzun etki,
534400 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/534400.aspx
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