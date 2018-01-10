Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı “Kestim Kara Saçlarımı…” başlıklı dinletide; şiirlere Tilbe Saran, Hümay Güldağ ve Aslı Yılmaz ses verecek. Dinletiye Seda Subaşı ve Ceren Gürkan kemanlarıyla, Deniz Yücel viyolasıyla, Şemsa İdil Ural da çellosuyla eşlik edecek. Şiirlerinde tabiat, yalnızlık, hasret gibi temalara ağırlık veren Akın’ın dizelerinden derlenen dinleti 22 Ocak akşamı İstanbul İş Sanat’ta gerçekleşecek.