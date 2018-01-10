Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden olan “Bizim Aile” sinemadan sahnelere taşındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından tiyatroya adapte edilen “Bizim Aile” oyunu, önceki gece gala gösteriminde seyirciyle buluştu. Filminden farklı bir şekilde kurgulanan oyun, Türk tiyatrosunun önemli aktörlerini bir araya getirdi. Geçtiğimiz günlerde vefat eden oyuncu Münir Özkul’un meşhur “Yaşar Usta” karakterini canlandırdığı “Bizim Aile” filminin oyuncularına da tiyatro gösteriminin ardından plaket verildi. Oyunun yönetmeni Aziz Sarvan, filmin birçok kişi tarafından belki de 7-8 kez izlendiğini kaydederek, “Eseri sahneye uyarlamak tabii ki biraz riskliydi. Bunu genel sanat yönetmeniyle paylaştık. Evet dedi ve geliştirdik. Önce müzikal formatında değildi ama bunun müzikal formatına geçmesi gerektiğini düşündük” dedi. Oyun, 13 Ocak’a kadar Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izlenebilecek.