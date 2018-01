Türkiye Gazetesi

Kate Winslet ve Idris Elba'nın başrollerini paylaştığı 'Aramızdaki Sözler' (The Mountain Between Us), bir birine yabancı iki kişinin yaşadığı kazayı merkezine alıyor. Gazeteci Alex ve cerrah Ben, kar yüzünden bir havalimanında mahsur kalırlar. Ben'in ertesi gün acil bir ameliyatı, Alex'in ise düğünü vardır. Bu yüzden birlikte özel bir uçak kiralayarak gidecekleri yere doğru yola koyulurlar. Ancak bindikleri küçük jet, kaza yapar. İkili ölmemiştir ancak ıssız ve karlı bir dağın zirvesinde mahsur kalırlar. İki yabancı, karla kaplı uzak bir dağda yaşayabilmek için vahşi tabiatta korkunç bir yolculuğa çıkar ve birbirlerini dayanmaya zorlarlar.