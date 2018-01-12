"Bergman 100 Yaşında" bölümü için Türkiye’den 10 yönetmen, Bergman’ın kendilerini en çok etkileyen filmlerini seçti. Bu filmler festivalde gösterilecek ve yönetmenler seçtikleri eserleri sunacaklar.
Bergman anılacak
12.01.2018 - 07:16 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 07:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 37. İstanbul Film Festivali, en saygın yönetmenlerden Ingmar Bergman’ı, doğumunun 100. yılında özel bir bölümle anıyor.
Etiketler : bergman,
535674 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/535674.aspx
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