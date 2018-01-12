Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Bergman 100 Yaşında" bölümü için Türkiye’den 10 yönetmen, Bergman’ın kendilerini en çok etkileyen filmlerini seçti. Bu filmler festivalde gösterilecek ve yönetmenler seçtikleri eserleri sunacaklar.