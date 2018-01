Türkiye Gazetesi

Geçen yıl çıkardığı "To the Bone" isimli beşinci solo albümünü hayranlarına ulaştıran Wilson, Zorlu PSM Ana Tiyatro'da, 22 Temmuz Pazar akşamı sahne üstü ayakta konser düzeniyle müzikseverlerle bir araya gelecek. Müzik yolculuğunda müzik grubu "Porcupine Tree" ve "Storm Corrosion", söz yazarı Mikael Akerfeldt ile çalıştığı müzik projesi ve son olarak solo albümü "Grace for Drowning"le Grammy'ye aday olan Steven Wilson, 2 Mayıs 2016'da Zorlu PSM'de gerçekleşen konserinin ardından, yeniden aynı sahnede sevenleriyle birlikte olacak.