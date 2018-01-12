Tecrübeli gazeteci Oruç, Profil Kitap etiketiyle neşredilen eserinde, okuruna yakın geçmişi hatırlama imkânı veriyor. Kitap boyunca farklı coğrafyalara yapılan yolculuklarda ise Türkiye’ye karşı peşin hükümlü Avrupa perspektifinin altında yatan haksız gerekçeler belirtilerek olan biteni anlamlandırma çabasına, bir katkı sağlanıyor. 15 Temmuz, öncesi ve sonrası, İslamofobi, Avrupa, Gazze, Mısır, Suriye gibi birçok başlık ve bu başlıkları meydana getiren dinamikler birer belge hüviyetinde okuyucuya sunuluyor.
Gazeteci gözüyle yakın tarihe bakış
12.01.2018 - 07:18 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 07:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve yazar Saadet Oruç, 1995 yılında başlayan gazetecilik hayatında kaleme aldığı yazılarından bazılarını 'Sırt Çantalı Nicolas' ismiyle kitaplaştırdı.
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535676 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/535676.aspx
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