Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tecrübeli gazeteci Oruç, Profil Kitap etiketiyle neşredilen eserinde, okuruna yakın geçmişi hatırlama imkânı veriyor. Kitap boyunca farklı coğrafyalara yapılan yolculuklarda ise Türkiye’ye karşı peşin hükümlü Avrupa perspektifinin altında yatan haksız gerekçeler belirtilerek olan biteni anlamlandırma çabasına, bir katkı sağlanıyor. 15 Temmuz, öncesi ve sonrası, İslamofobi, Avrupa, Gazze, Mısır, Suriye gibi birçok başlık ve bu başlıkları meydana getiren dinamikler birer belge hüviyetinde okuyucuya sunuluyor.